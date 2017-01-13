В Пакистане грузовик протаранил школу для девочек: погибли пятеро, еще 30 пострадали

Как сообщает Daily Pakistan, жертвами стали пять человек, около 30 получили серьезные травмы.

Отмечается, что среди погибших - преподаватель и четверо школьниц. Инцидент произошел, когда отказали тормоза, в результате чего водитель потерял контроль над автомобилем.

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Как сообщает Хinhuanet, это была школа для девочек.

По данным издания грузовик не справился с управлением и врезался в учебное заведение. Водитель грузовика скрылся с места происшествия после аварии, но был задержан позже.

Ранее в Пакистане потерпел крушение самолет с 40 пассажирами на борту.