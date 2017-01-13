В Пакистане грузовик протаранил школу для девочек: погибли пятеро, еще 30 пострадали
17:16, 13 января 2017Мир
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Грузовик протаранил школу для девочек в округе Азад Кашмир.
Водитель грузовика скрылся с места происшествия, но был задержан / samaa.tv
Как сообщает Daily Pakistan, жертвами стали пять человек, около 30 получили серьезные травмы.
Отмечается, что среди погибших - преподаватель и четверо школьниц. Инцидент произошел, когда отказали тормоза, в результате чего водитель потерял контроль над автомобилем.
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Как сообщает Хinhuanet, это была школа для девочек.
По данным издания грузовик не справился с управлением и врезался в учебное заведение. Водитель грузовика скрылся с места происшествия после аварии, но был задержан позже.
Ранее в Пакистане потерпел крушение самолет с 40 пассажирами на борту.
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