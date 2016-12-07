В Пакистане потерпел крушение самолет с 40 пассажирами на борту

Рейс пакистанских международных авиалиний PK-661 пропал по пути в Исламабад из Читрала. Об этом сообщил представитель пресс-службы авиалиний.

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На борту чартера были более 40 человек.

Представитель полиции сообщил Reuters, что самолет потерпел крушение в регионе Хайбер-Пахтукхва. На место происшествие видвинулись спасатели и военные на вертолетах.