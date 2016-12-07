В Пакистане потерпел крушение самолет с 40 пассажирами на борту
14:33, 07 декабря 2016Мир
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Самолет потерял контакт с диспетчерской на пути в Исламабад.
Иллюстрация / REUTERS
Рейс пакистанских международных авиалиний PK-661 пропал по пути в Исламабад из Читрала. Об этом сообщил представитель пресс-службы авиалиний.
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На борту чартера были более 40 человек.
Представитель полиции сообщил Reuters, что самолет потерпел крушение в регионе Хайбер-Пахтукхва. На место происшествие видвинулись спасатели и военные на вертолетах.
A PIA aircraft has lost contact with control tower. Plz see statement below. pic.twitter.com/AVcNXFL6E2— Danyal Gilani (@Danyal_Gilani) December 7, 2016
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