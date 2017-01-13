В Сальвадоре впервые за два года день прошел без убийств

Об этом сообщил в четверг директор Национальной полиции Говард Котто, пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Предыдущий день без убийств пришелся на 22 января 2015 года.

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"Вчера у нас не произошло ни одного убийства, - сказал Котто. - Единственный человек, который умер, был ранен два дня назад". Тем не менее уже в четверг в ходе столкновения с полицией в городе Сакатеколука были убиты двое членов уличной банды.

Сальвадор уже несколько десятилетий остается одной из самых неблагополучных стран региона. В 2015 году уровень насилия в республике достиг максимума со времен гражданской войны, почти на 80% превысив показатели предыдущего года. Жертвами насилия стали 6657 человек, в том числе 637 детей и подростков.

Количество убийств на каждые 100 тысяч жителей составило в среднем 104 случая, и по этому показателю республика заняла одно из первых мест в мире. В 2016 году, по заявлениям властей, ситуацию удалось заметно изменить в лучшую сторону.