Экс-президент Сальвадора арестован за присвоение миллионов долларов государственных средств

Как объявила генеральная прокуратура, также арестованы шесть бывших чиновников его правительства, передает Русская служба Би-Би-Си.

51-летний Антонио Сака, в прошлом известный журналист, занимал пост президента Сальвадора с 2004 по 2009 годы.

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Отмечается, что в январе этого года другому бывшему президенту страны, Маурисио Фунесу, были предъявлены обвинения в коррупции.

Еще один бывший сальвадорский президент, Франсиско Флорес, руководивший страной с 1999 по 2004 годы, умер за неделю до начала судебного процесса над ним по делу о незаконном присвоении дотаций, выделенных Сальвадору правительством Тайваня.