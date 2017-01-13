Сирия обвинила Израиль в обстреле военного аэродрома

Как пишет Русская служба Би-Би-Си, в окрестностях произошла серия взрывов, инфромации о жертвах и пострадавших пока нет, передают мировые информационные агентства со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

Оно процитировало заявление сирийской правительственной армии, в котором говорится, что удар по аэродрому был нанесен с территории Израиля.

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По одним данным, речь идет о ракетном обстреле, по другим - об авианалете. По данным агентства Сана, на место взрывов выехали машины "скорой помощи".

Сирийское армейское командование предупредило Израиль о последствиях, которые повлечет за собой "вопиющее нападение".

Израиль пока никак не прокомментировал эти обвинения.

Ранее Сирия неоднократно заявляла об ударах Израиля по своей территории. Израиль это не подтверждал, но и не опровергал.

При этом Израиль неоднократно выражал обеспокоенность активностью в Сирии ливанского военизированного движения "Хезболла".

Авиабаза Меззе является крупным стратегическим объектом размещения отрядов сирийской республиканской гвардии.