Сирия обвинила Израиль в обстреле военного аэродрома
Власти Сирии обвинили Израиль в нанесении удара по военному аэродрому Меззе на юго-западе Дамаска.
Как пишет Русская служба Би-Би-Си, в окрестностях произошла серия взрывов, инфромации о жертвах и пострадавших пока нет, передают мировые информационные агентства со ссылкой на сирийское государственное телевидение.
Оно процитировало заявление сирийской правительственной армии, в котором говорится, что удар по аэродрому был нанесен с территории Израиля.
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По одним данным, речь идет о ракетном обстреле, по другим - об авианалете. По данным агентства Сана, на место взрывов выехали машины "скорой помощи".
Сирийское армейское командование предупредило Израиль о последствиях, которые повлечет за собой "вопиющее нападение".
Израиль пока никак не прокомментировал эти обвинения.
Ранее Сирия неоднократно заявляла об ударах Израиля по своей территории. Израиль это не подтверждал, но и не опровергал.
При этом Израиль неоднократно выражал обеспокоенность активностью в Сирии ливанского военизированного движения "Хезболла".
Авиабаза Меззе является крупным стратегическим объектом размещения отрядов сирийской республиканской гвардии.