Турция нанесла авиаудар по сирийскому городу Эль-Баб – Reuters

Авиаудары разрушили строения, в которых, по мнению турецких военных, находились исламские радикалы, сообщает Reuters.

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Как отмечается, бомбежки стали элементом более широкой наступательной операции "Щит Евфрата", начатой в августе в стремлении отогнать от турецкой границы как боевиков "Исламского государства", так и курдское ополчение, которое США и их союзники рассматривают как партнеров.

Турецкий премьер Бинали Йылдырым сказал накануне, что гибель трех турецких военнослужащих, в которой Анкара обвиняет авиацию президента Сирии Башара Асада, союзника Кремля, не останется безнаказанной.

Еще один турецкий солдат погиб в бою с "Исламским государством".