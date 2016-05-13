В Сирии вблизи аэропорта Дамаска убит один из лидеров "Хезболлы"
Радикальная шиитская группировка "Хезболла" подтвердила гибель одного из своих руководителей Мустафы Амира Бадреддина, который погиб, согласно сообщению группировки, на территории Сирии во время налета военно-воздушных сил Израиля.
По данным израильской прессы, что авиаудар был нанесен в начале недели по району вблизи аэропорта Дамаска, однако власти Израиля пока никак не комментируют эти сообщения, сообщает Русская служба Би-би-си.
Считается, что 55-летний Бадреддин был "главой контразведки" "Хезболлы" и вторым лицом группировки после ее лидера Хасана Насраллы.
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Мустафа Бадреддин разыскивался Международным уголовным судом по обвинению в военных преступлениях и организации убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири в 2005 году.
В "Хезболле" Бадреддин состоял с момента ее создания в 1982 году и считался высококлассным специалистом-подрывником, на счету которого организация и исполнение целого ряда крупных терактов.
С начала сирийского кризиса Бадреддин был главнокомандующим подразделениями "Хезболлы" в Сирии, которые принимали участие в вооруженном конфликте на стороне президента Башара Асада.
Во многих странах мира, включая США и Великобританию, "Хезболла" признана террористической организацией.