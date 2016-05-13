В Сирии вблизи аэропорта Дамаска убит один из лидеров "Хезболлы"

По данным израильской прессы, что авиаудар был нанесен в начале недели по району вблизи аэропорта Дамаска, однако власти Израиля пока никак не комментируют эти сообщения, сообщает Русская служба Би-би-си.

Считается, что 55-летний Бадреддин был "главой контразведки" "Хезболлы" и вторым лицом группировки после ее лидера Хасана Насраллы.

Читайте такжеСаудовская Аравия обещает "жестоко наказывать" сторонников "Хезболлы"

Мустафа Бадреддин разыскивался Международным уголовным судом по обвинению в военных преступлениях и организации убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири в 2005 году.

В "Хезболле" Бадреддин состоял с момента ее создания в 1982 году и считался высококлассным специалистом-подрывником, на счету которого организация и исполнение целого ряда крупных терактов.

С начала сирийского кризиса Бадреддин был главнокомандующим подразделениями "Хезболлы" в Сирии, которые принимали участие в вооруженном конфликте на стороне президента Башара Асада.

Во многих странах мира, включая США и Великобританию, "Хезболла" признана террористической организацией.