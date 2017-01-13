Amazon планирует создать в США сто тысяч рабочих мест

Речь идет, в частности, о вакансиях в новых центрах исполнения заказов, которые компания планирует открыть во многих штатах, передает Медуза.

Сейчас в компании работают более 180 тысяч сотрудников, сообщили в Amazon. 150 тысяч рабочих мест были созданы в период с 2011 года.

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Представитель избранного президента США Дональда Трампа заявил журналистам, что тот «сыграл роль в решении Amazon».

По его словам, заявление было сделано после того, как Трамп призвал руководителей технологических компаний «сохранять рабочие места и производство» на территории США.