"Возвратиться не получилось": РФ не будет принимать участия в пленарных заседаниях ПАСЕ в 2017 году

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

"Конечно, мы не будем принимать участие в пленарных заседаниях (ПАСЕ), в работе профильных комитетов, но мы можем участвовать в различных конференциях, семинарах или слушаниях, проводимых политическими группами в составе ПАСЕ. Уверен, что таких мероприятий в 2017 году имеет достаточно", - сказал он.

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Глава комитета Госдумы по международным делам уверен, что сотрудничество между Москвой и Страсбургом в течение этого года будет развиваться более конструктивно.

"Сотрудничество с российской делегацией на площадке ПАСЕ медленно, но верно увеличивается. Уверен, что сотрудничество между Москвой и Страсбургом течение нынешнего года будет развиваться все более и более конструктивно", - сказал Слуцкий по итогам переговоров спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя ПАСЕ Педро Аграмунта.

В 2014 и 2015 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голосовать на сессии, права участвовать в работе уставных органов и в мониторинге выборов. В январе 2016 года Россия решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, однако не отказалась от работы со Страсбургом в целом.

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев ранее заявлял, что более 60 членов ПАСЕ призывают Ассамблею не возобновлять права российской делегации до отмены незаконной аннексии Крыма и вывода российских войск из Украины.