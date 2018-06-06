Интерес года. Заморозка на Донбассе, разочарование Европой и заокеанский сюрприз

Оккупированные территории Донбасса продолжают оставаться общеукраинской проблемой. Хотя боевые действия на востоке Украины утратили былую масштабность, они продолжают уносить жизни и здоровье людей. Инфраструктура Донбасса продолжает разрушаться. Гибель Арсена Павлова (Моторолы) не привела к кардинальному изменению настроений внутри сепаратистских подразделений. Нормандская четверка и Трехсторонняя контактная группа не могут добиться реального разрешения конфликта на Донбассе, а западные дипломаты, учитывая российский фактор, говорят, что это возможно только за счет украинских интересов. Поэтому не стоит переоценивать выводы международной комиссии о причинах гибели МН17, прямо назвавшей убийцей авиалайнера российский ЗРК «Бук». Конфликт на Донбассе постепенно замораживается, и этот факт получит серьезные последствия для нашей страны.

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Очевидно, Украине необходим четкий, пошаговый и понятный многим согражданам план возвращения Донбасса и Крыма под свой контроль. Пока эти намерения озвучиваются при помощи риторических приемов, а не технологических алгоритмов. Промедление в этом вопросе не пойдет нашей стране на пользу, поскольку Москва не в бирюльки играет, продолжая использовать самые разнообразные приемы для усиления давления на Крым и сохранения Донбасса в своей сфере влияния. Охота на диверсантов, идеологическая обработка и инъекции «русского мира» в лошадиных дозах – самые заметные из них, как и проведение на территории оккупированного полуострова выборов в Госдуму. Возвращение в Украину "скифского золота" из Нидерландов стало скорее приятной неожиданностью, чем свидетельством понимания европейцами опасности изменений послевоенных границ на континенте.

Отношения с Европейским Союзом для Украины в 2016 году лишились драйва и доверия. Европейская интеграция остается популярной темой для политиков, но безвизовая проволочка и голландские капризы показали многим, что наша страна слишком большая для безболезненного сближения с ЕС без учета тамошних и защиты собственных интересов. Готовы ли наши политики говорить со Старым Светом дерзко и напористо? Положительный ответ мы получили, пожалуй, только на заседаниях ПАСЕ, но и там триумф Украины может скоро смениться разочарованиями из-за готовности многих европейских политиков вернуться к business as usual в отношениях с Россией. Brexit серьезно ухудшил климат внутри Евросоюза, и этот факт нельзя сбрасывать со счетов.

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В сложившейся ситуации Украине стоит перенимать европейский опыт и обеспечивать преобразования внутри страны, осознавая, что евроинтеграция будет продолжительной и не лишенной проблем. Сближение с ЕС возможно, скорее, точечным путем, в приоритете – наши ближайшие соседи. Однако тенденции развития отношений между странами Вышеградской четверки и Брюсселем выглядят тревожными, а некоторые аспекты внутренней политики Польши (не только грамотно поднятая тема Волынской трагедии) ограничивают пространство для дипломатического маневра.

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Постсоветское пространство не стало для Украины плацдармом для прорыва. Да, в активе неплохие отношения со странами Балтии, но тенденции в Беларуси, Грузии, Молдове тревожат. При этом в Минске и Тбилиси уже больше года нет украинских послов. Наивно полагать, будто все бывшие республики СССР готовы ополчиться против России, необходимо использовать другие аргументы и факты.

Победа Дональда Трампа в президентской кампании в США стала неприятной неожиданностью для многих представителей политического бомонда. Видимо, умению укладывать яйца в разные геополитические корзины еще необходимо учиться. Политика будущего президента США остается загадкой не только для наших политиков, но именно им предстоит подобрать верную тональность в диалоге с ним. Очевидно, что это не позиционирование себя в качестве самой большой европейской проблемы, а поиск аргументов для взаимовыгодного сотрудничества.

Евгений Магда