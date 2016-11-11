В РФ пытаются придумать способ возвращения российской делегации в ПАСЕ

В Госдуме РФ обсуждают возможности возвращения российской делегации в ПАСЕ. Об этом пишет «Газета.Ru», со ссылкой на источники в Госдуме.

Речь идет об участии РФ в сессии ПАСЕ в январе следующего года.

По сообщению издания, в Госдуме отмечают необходимость диалога с ПАСЕ, впрочем сомневаются в том, что в ПАСЕ пригодятся на возвращение РФ на условиях Москвы.

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«Мы должны идти на любой парламентский диалог и не отказываться от контактов. Это в любом случае для нас это большой плюс. Поэтому работать с ПАСЕ надо. Но второй вопрос: захотят ли нас там слышать?», - цитирует издание одного из членов комитета по международным делам Госдумы.

При этом отмечается, что РФ хочет вернуть свою делегацию в ПАСЕ при условии, что санкции против нее будут продлены.

Напомним, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт настаивает на том, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России.

По убеждению Аграмунта, исключение любого из «нашего обсуждения не помогает достижению прогресса», а «конфронтационная риторика используется националистами, популистами и ксенофобами».

При этом члены ПАСЕ пока не рассматривают изгнание России, склоняются к сохранению нынешнего статуса-кво.

Об этом заявил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"В принципе мои коллеги пока что рассматривают не выбрасывание России из ПАСЕ, а сохранение нынешнего статус-кво. А ограничить их в праве голосовать, в праве участвовать в наблюдении за выборами и участие в управляющих органах ассамблеи. Это все очень логично", - отметил он.

По его словам, такое компромиссное решение Россию не устраивает: "они никогда на компромиссы не идут. Понимаете, Россия действует по принципу «все или ничего». И в Европе такой подход просто не воспринимается. Потому что там давно уже считают, что мир далеко не черно-белым".

Кроме того, министр иностранных дел Федеративной республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер также надеется на возвращение российской делегации в ПАСЕ, но "Россия должна внести свою лепту в это решение".

Как сообщал УНИАН, делегация РФ находится под санкциями ПАСЕ, наложенными в апреле 2014 года за аннексию Крыма. По соответствующей резолюцией, российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор действие санкций в отношении российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях Ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.