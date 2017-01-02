Чешский суд постановил, что бросание яиц в президента не является уголовно наказуемым

Суд счел этот поступок заслуживающим лишь административного наказания, передает Русская служба Би-Би-Си.

Этот протест во время выступления Земана в Праге по случаю 25-летия падения коммунистического режима первоначально оценивался как преступление против принципов гражданского общества.

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Полиция посчитала действия мужчины, кидавшегося яйцами в президента, противозаконными и передала его дело на рассмотрение в администрацию района Прага-2.

Районная администрация пришла к выводу, что действия митингующего не содержали признаков преступления или даже проступка.

Однако позднее районные власти пересмотрели свое решение и вернули дело полиции. В октябре 2016 года дело поступило в прокуратуру района Прага-2, а затем в суд.

Сегодня он вынес свой вердикт, постановив, что мужчина, закидавший президента яйцами, совершил проступок, который наказывается в административном порядке, сообщило Česká televize.

Президента Чехии Милоша Земана освистали и забросали яйцами в 2014 году, когда он выступал в Праге по случаю 25-летия падения коммунистического режима.

Демонстранты призывали Земана к отставке и показывали ему символические красные карточки. Недовольство митинговавших вызвали как предыдущие высказывания Земана о "бархатной революции", так и позиция главы государства в отношении России.