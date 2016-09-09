Президент Чехии считает, что Крым нельзя вернуть Украине - The New York Times

Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, передает The New York Times.

"Аннексия означает нарушение международных соглашений и, несомненно, соглашения, гарантирующие территориальную целостность Украины, были нарушены. С другой стороны, я согласен, что (советский лидер - Ред.) Хрущев сделал недопустимую глупость, и мировые политики признают сегодня, что Крым нельзя вернуть Украине", - сказал Земан, не называя имени таких политиков.

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Издание отмечает, что Земан неоднократно выступал против санкций ЕС и регулярно придерживается пророссийской позиции. Кроме того, он был единственным западным лидером, который в 2015 году приехал в Москву в годовщину окончания Второй мировой войны.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявлял, что не исключает своего нового визита в Россию уже в этом или следующем году.