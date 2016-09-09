Президент Чехии считает, что Крым нельзя вернуть Украине - The New York Times
Украина не может вернуть себе Крым, несмотря на то, что Россия незаконно его аннексировала.
Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, передает The New York Times.
"Аннексия означает нарушение международных соглашений и, несомненно, соглашения, гарантирующие территориальную целостность Украины, были нарушены. С другой стороны, я согласен, что (советский лидер - Ред.) Хрущев сделал недопустимую глупость, и мировые политики признают сегодня, что Крым нельзя вернуть Украине", - сказал Земан, не называя имени таких политиков.
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Издание отмечает, что Земан неоднократно выступал против санкций ЕС и регулярно придерживается пророссийской позиции. Кроме того, он был единственным западным лидером, который в 2015 году приехал в Москву в годовщину окончания Второй мировой войны.
Ранее президент Чехии Милош Земан заявлял, что не исключает своего нового визита в Россию уже в этом или следующем году.