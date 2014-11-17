Президента Чехии забросали яйцами за пророссийские заявления (фото, видео)

В понедельник вечером в Праге митингующие освистали и забросали яйцами президента Чехии Милоша Земана, который выступал перед пражанами по случаю 25 годовщины свержения коммунизма в Восточной Европе.

Об этом сообщают чешские СМИ, иллюстрируя сообщение фото- и видеоматериалами, передает Украинская правда.

Инцидент произошел во время выступления Земана в центре Праги, на улице Альбертове недалеко от Карлова моста.

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В понедельник в столице Чехии уже прошли демонстрации протеста из-за возмущения людей пророссийскими и антиукраинскими заявлениями Земана, поэтому настроение слушателей на Альбертове было критическим от начала.

Как только президент взошел на подиум, из толпы начали свистеть, были слышны крики "Позор!" и "Отставка", сообщает чешский портале Dnes.

Также люди принесли с собой плакаты, осуждавши пошлые высказывания, к которым прибег Земан во время недавнего интервью местному радио.

"Я не боюсь вас, "я вас боялся 25 лет назад", - ответил Земан митингующим. Как известно, 25 лет назад в Праге народное восстание привело к отставке коммунистического режима. Вместе с Земаном на сцену вышли президенты Польши, Венгрии, Словакии и Германии, но они на то время еще не подходили к микрофону.

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После того, как из толпы на сцену полетели яйца, охрана попыталась защитить президентов зонтиками.

Сообщается, что одно яйцо разбилось об президента Германии Йоахима Гаука. Это подтвердили в его канцелярии, но заметить это на фото не удалось. Между тем, на некоторых фото четко видно, как на сцену летит яйцо.

На этом митинг не был завершен, отмечает denik.cz. После Земана выступили другие президенты, их речи митингующие встретили аплодисментами.