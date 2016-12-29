ООН: Переговоры по Сирии возобновятся в феврале

Как сообщает Центр Новостей ООН, специальный посланник по Сирии Стаффан де Мистура приветствовал сообщение о том, что в полночь 30 декабря в Сирии прекратятся боевые действия.

Соглашение об общенациональном прекращении огня было достигнуто между правительством Сирии и оппозицией.

«Специальный посланник считает, что полное прекращение боевых действий является ключевым элементом плана, изложенного в резолюции Совета Безопасности 2254. Стаффан де Мистура выразил надежду на то, что выполнение достигнутых договоренностей поможет спасти жизнь людей, позволит доставить гуманитарную помощь по всей стране и проложит путь к продуктивным переговорам по Сирии в Астане», - говорится в заявлении де Мистуры.

Специальный посланник ООН также выразил надежду, что договоренности о прекращении огня будут содействовать проведению межсирийских переговоров, которые будут проведены под эгидой ООН 8 февраля 2017 года.

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Как сообщал УНИАН, сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о прекращении огня в Сирии и начале мирных переговоров. После этого армия президента Сирии Башара аль-Асада заявила о прекращении боевых действий на всей территории страны с полуночи 30 декабря.

Ранее сообщалось, что Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. Также утверждалось, что в случае успеха соглашения о перемирии, режим Асада и оппозиция при содействии Турции и России начнут в Астане обсуждение политического урегулирования конфликта.

23 декабря армия Асада объявила о возвращении контроля над Алеппо. Асад заявил, что возвращение Алеппо под контроль было такой же победой для России и Ирана, как и для его страны.

Наступление сил действующего президента и союзников на Алеппо вызвало широкую критику со стороны международного сообщества.

Лидеры Великобритании, США, Германии, Франции, Канады и Италии вместе осудили действия сирийского правительства "и его международных союзников, особенно России". Они охарактеризовали ситуацию в Алеппо гуманитарной катастрофой, "которая происходит на наших глазах".

В Организации Объединенных Наций отметили, что в Сирии совершены военные преступления.

Как сообщили в Международном комитете Красного Креста, около 34 тыс. человек покинули Алеппо согласно соглашению об эвакуации.