Санкции за кибератаки могут сильно ударить по России и "особенно по персоне Путина" – сенатор США

Как сообщает Reuters, об этом он сказал в столице Латвии Риге.

Сенатор заявил, что в ответ на кибератаки со стороны РФ во время выборов президента США к России и ее президенту Владимиру Путину могут быть применены санкции.

"Вы можете ожидать, что Конгресс расследует российское вмешательство в наши выборы и... будут двухпартийные санкции, которые сильно ударят по России и, особенно, по персоне Путина", - заявил Грэм.

Российские чиновники отвергали обвинения во вмешательстве в избирательную гонку, которую выиграл Дональд Трамп.

Как сообщал УНИАН, сенаторы США Джон Маккейн и Грэм посетят Украину 30-31 декабря. Они находятся с визитом в Европе и, в частности, посещают страны Балтии.

Читайте такжеСенатор Маккейн не считает очевидным, что Трамп попытается отменить санкции против РФ

27 декабря Маккейн во время пребывания в Эстонии заявил, что не считает очевидным, что избранный президент Трамп попытается отменить санкции против России.

Справка УНИАН. Во время президентской гонки кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявляла, что Путин дал разрешение хакерам осуществлять кибератаки на сайты американских учреждений.

17 декабря президент США Барак Обама сообщил, что в начале сентября призвал Путина, чтобы россияне прекратили хакерские атаки на сайты американских учреждений, которые осуществлялись во время президентской гонки в США.

В тот же день стало известно, что директор ФБР Джеймс Коми и директор Национальной разведки США Джеймс Клаппер-младший согласны с заключениями ЦРУ о том, что РФ вмешивалась в избирательный процесс, чтобы помочь Трампу одержать победу.

Недавно СМИ сообщили, что Администрация Обамы готовит экономические санкции и скрытые кибероперации в отношении России в ответ на вмешательство в выборы в США.