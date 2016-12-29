Трамп: ООН больше создает проблемы, чем их решает

Об этом Трамп заявил во время встречи с журналистами в штате Флорида, сообщает The Washington Post.

"У ООН такой колоссальный потенциал, но она его не оправдывает. Когда вы видели, чтобы ООН решала вопросы? Такого не было, она вызывает проблемы", - сказал он.

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Трамп отметил, что международной организации пока не удается найти эффективный подход к решению международных проблем.

"Если органихация оправдывает имеющийся потенциал - это прекрасно. А если нет, то это пустая трата времени и денег", - подчеркнул Трамп.

Как сообщал УНИАН, ранее избранный президент США Дональд Трамп назвал Организацию Объединенных Наций клубом для хорошего времяпровождения.