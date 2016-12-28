На пляже Сиднея ввели запрет на алкоголь из-за мусора

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

Более 10 тысяч человек пришли праздновать Рождество на пляж Куги и после ухода оставили там пустые бутылки, пачки сигарет и другой бытовой мусор.

"Неподобающее поведение некоторых людей на Рождество вынудило [городской] совет ввести полный запрет на алкоголь в этом районе", - говорится в заявлении главы района Рэндвик Ноеля д'Соузы.

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Хотя некоторые жители выступили против запрета, в большинстве комментариев в соцсетях выражалась поддержка инициативы.

"В принципе я бы не хотел введения такого запрета, но у нас нет выбора. Я готов отказаться от бокала вина ради восстановления наших парков и пляжа", - написал пользователь Facebook Джордж Джессап.

"Я согласен с этим. Я не хочу брать своих детей туда, поскольку мы не чувствуем себя в безопасности", - пишет другой пользователь соцсети Тони Го.

Запрет вступает в силу с 29 декабря и продлится до февраля, когда в Австралии заканчивается летний сезон.