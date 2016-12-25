Украинского посла вызвали к Нетаньяху после антиизраильского голосования в СБ ООН

После того, как Совбез ООН утвердил резолюции о том, что строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан нарушает международное право, премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаниягу распорядился вызвать послов ряда стран на беседу. Об этом со ссылкой на Walla сообщает израильский «9 канал».

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По информации издания, речь идет о послах стран, с которыми у Израиля существуют дипломатические отношения: Китая, Франции, России, США, Египта, Японии, Новой Зеландии, Украины и Уругвая.

На встрече от послов потребуют объяснений по поводу голосования в СБ ООН. Отмечается также, что сегодня утром представители МИД Израиля уже беседовали на эту тему с послом Великобритании.

Встречи с послами других стран должны пройти сегодня.

Как сообщал УНИАН, накануне Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить строительство поселений на "палестинских территориях". В резолюции отмечается, что политика Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и строительства в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права и препятствует израильско-палестинскому урегулированию.

Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включительно с Украиной, проголосовали за резолюцию, и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Израильская сторона весьма негативно отреагировала на результаты этого голосования.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу, 24 декабря, объявил об отмене официального визита своего украинского коллеги Владимира Гройсмана в Израиль.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в Facebook, что факт голосования Украины за резолюцию ООН, запрещающую Израилю строить поселения в Палестине, нужно рассмотреть на ближайшем заседании правительства.

«Голосование против Израиля в ООН выглядит странно и необдуманно», - считает он.