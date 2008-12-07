Иран утверждает, что провел испытания новой ракеты

Иран провел успешные испытания новой ракеты класса "земля - земля", сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Запуск ракеты "Наср-2" (Nasr-2) был произведен с военного корабля в субботу, 6 декабря. Новая ракета среднего действия успешно поразила заданную цель на расстоянии 30 километров. Испытания проводились в рамках военно-морских учений в Оманском заливе, стартовавших 2 декабря.

Предыдущие ракетные испытания в Иране состоялись 12 ноября . Тогда власти страны отчитались об успешном запуске новой баллистической ракеты "Самен" (Samen). Однако американские эксперты усомнились в новизне разработки, предположив, что "Самен" могла быть переименованной и уже известной ракетой типа "Шахаб-3".

Лента.ру