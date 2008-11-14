Американцы не поверили в испытания новой иранской ракеты

Американские военные эксперты предполагают, что ракета, об успешном испытании которой в среду заявил Иран, вовсе не является новой разработкой. По их мнению, это могла быть уже известная ракета типа "Шахаб-3", просто переименованная. Об этом пишет газета The Times.

Ранее сообщалось, что Иран совершил пробный запуск новой баллистической ракеты неподалеку от города Мариван в провинции Курдистан. Представители страны заявили, что ракета типа "земля-земля" способна поражать цель на расстоянии до 2 тысяч километров. Times называет ракету "Седжил" (Sejil или Seijil). Ранее сообщалось, что она называется "Самен" (Samen).

Эксперты считают, что целью запуска якобы новой ракеты было стремление Ирана напомнить о себе как о мощной военной силе. По их мнению, то, что изображено на снимке, напоминает те ракеты, которые запускались Ираном и раньше.

Один из экспертов утверждает, что пока не стоит придавать большого значения заявлениям Ирана, так как ему еще не удалось создать современную небольшую боеголовку, которую можно было бы поместить на нос ракеты. По мнению эксперта, Иран не способен создать боеголовку без помощи Северной Кореи или России, а Москва утверждает, что не участвует в ядерной программе Ирана.

Между тем эксперты признали, что ракета на фотографии выглядит как двуступенчатая ракета с радиусом поражения 1,9–2 тысячи километров, независимо от того, был сделан снимок в среду или извлечен из архива.

Лента.ру