Передачей "эстафеты председательства" в ОБСЕ от Финляндии к Греции завершилось сегодня в Хельсинки 16-е совещание глав МИД Организации, в котором приняли участие более 50 министров, передает ИТАР-ТАСС.

На заключительном пленарном заседании министр иностранных дел Финляндии Александер СТУББ, исполнявший в 2008 году функции председателя ОБСЕ, передал эти полномочия своей греческой коллеге Доре БАКОЯННИ. Роль своеобразной эстафетной палочки на этот раз сыграл финский шоколадный батончик.

Передавая шоколад Д.БАКОЯННИ, А.СТУББ в шутку объяснил, что название этой конфеты - SISU - совпадает с финским словом, означающим "нутро, стержень, сущность", и назвал свой подарок "символом финской настойчивости", который поможет Греции сделать свое председательство успешным.

Вопреки ожиданиям страны-председателя Финляндии, министерская встреча вновь завершилась без принятия Политической декларации. "Мы очень близко подошли к принятию этого документа", - отметил А.СТУББ. Сожалея о том, что этого не случилось, он пошутил, что "если бы мы его приняли, то по завершении заседаний я бы открыл бутылку шампанского, а так придется открыть пиво".

Тем не менее, в целом А.СТУББ считает совещание вполне успешным. "Мы в определенной степени в выигрыше, - отметил он, закрывая сессию. - После августовских событий мы смогли встретиться за одним столом, провести двусторонние встречи". "Нас 50, - сказал финский министр. - И то, что мы сделали здесь, вдохнуло новую жизнь в ОБСЕ".