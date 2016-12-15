Физическое насилие и адский труд: в КНДР детей используют как рабскую силу (видео)

Соответствующее видео обнародовало британское издание Mirror.

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"Кадры на видео являются зеркалом одного из самых худших злоупотреблений северокорейского государства - эксплуатации детского труда", - цитирует издание члена Европейского альянса по правам человека в Северной Корее Майкл Глендиннинга.

По словам активистов, некоторые дети из бедных семей отсутствовали в школе в течение года, из-за принудительных работ.

Кроме этого, как выяснили журналисты, дети работают безвозмездно, подвергаясь физическому насилию за некачественно выполненную работу.

Издание отмечает, что съемки проводились скрытыми камерами.