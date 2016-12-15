Физическое насилие и адский труд: в КНДР детей используют как рабскую силу (видео)
17:26, 15 декабря 2016Мир
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Школьников КНДР вместо занятий заставляют по 10 часов в день ремонтировать железнодорожные пути.
Соответствующее видео обнародовало британское издание Mirror.
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"Кадры на видео являются зеркалом одного из самых худших злоупотреблений северокорейского государства - эксплуатации детского труда", - цитирует издание члена Европейского альянса по правам человека в Северной Корее Майкл Глендиннинга.
По словам активистов, некоторые дети из бедных семей отсутствовали в школе в течение года, из-за принудительных работ.
Кроме этого, как выяснили журналисты, дети работают безвозмездно, подвергаясь физическому насилию за некачественно выполненную работу.
Издание отмечает, что съемки проводились скрытыми камерами.
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