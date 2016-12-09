В Беларуси задержали журналистов, писавших "заказуху" для росСМИ

Об этом говорится в сообщении на сайте СК Беларуси.

В частности, были задержаны житель Бреста Димитрий Алимкин (Алла Бронь), преподаватель Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Юрий Павловец (псевдоним – Павел Юринцев и Николай Радов).

Позже поступила инфомрация о задержании третьего автора по таким же обвинениям - Сергея Шиптенко из Минска (гражданин Беларуси, псевдоним – Артур Григорьев).

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Сообщается, что «основанием для возбуждения уголовных дел послужили поступившие из Министерства информации Республики Беларусь обращения о проведенных Республиканской экспертной комиссией по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма экспертизах в отношении авторов статей, опубликованных на информационных ресурсах «Регнум», «Лента.ру», «ЕАДЭЙЛИ».

По заключениям комиссии в действиях авторов усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).

Сообщается, что «получены данные о причастности указанных лиц к противоправной деятельности и получении ими денежных вознаграждений за подготовку заказных публикаций от гражданина Республики Беларусь, постоянно проживающего в Москве».

Следствие полагает, что основным мотивом их противоправной деятельности являлась материальная заинтересованность.

Подозреваемые задержаны. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.