В российской глубинке мужчина в камуфляже поджог два дома, а потом обстрелял прибывших пожарных

Обэтом сообщает ТАСС.

Мужчина в камуфляже поджег сначала свой дом, затем и соседский в поселке Ольша Смоленской области.

После этого он взял травматический пистолет и обстрелял трех прибывших по вызову на пожар сотрудников МЧС, которые были впоследствии госпитализированы.

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«По пожарным открыли стрельбу из травматического оружия, когда они прибыли на тушение пожара в поселке Ольша», - сказал собеседник агентства.

Прибывшие полицейские задержали стрелка.

Пострадавшим пожарным оказывается медицинская помощь.