Выборы в США: экс-кандидат в президенты отозвала судебный иск о пересчете голосов в Пенсильвании
Бывший кандидат в президенты США от партии «зеленых» Джилл Стайн отказалась от идеи пересчета голосов президентских выборов страны в штате Пенсильвания из-за дороговизны процедуры.
Об этом сообщает Philly.com.
Сообщается, что суд штата обязал Стайн внести залог в $1 млн для запуска процедуры.
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По словам экс-кандидата, граждане США, подписавшие петицию о пересчете голосов президентских выборов, являются обычными гражданами и не могут себе позволить оплатить такую крупную сумму.
Как сообщал УНИАН, пересчитать голоса в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании требовала кандидат от Партии зеленых Джилл Стайн. Во всех этих штатах победил Трамп, хотя опросы указывали на победу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп выступил против попыток пересчитать часть бюллетеней, поданных на выборах 8 ноября.