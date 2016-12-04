Выборы в США: экс-кандидат в президенты отозвала судебный иск о пересчете голосов в Пенсильвании

Об этом сообщает Philly.com.

Сообщается, что суд штата обязал Стайн внести залог в $1 млн для запуска процедуры.

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По словам экс-кандидата, граждане США, подписавшие петицию о пересчете голосов президентских выборов, являются обычными гражданами и не могут себе позволить оплатить такую крупную сумму.

Как сообщал УНИАН, пересчитать голоса в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании требовала кандидат от Партии зеленых Джилл Стайн. Во всех этих штатах победил Трамп, хотя опросы указывали на победу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп выступил против попыток пересчитать часть бюллетеней, поданных на выборах 8 ноября.