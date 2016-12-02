Европол видит угрозу от граждан стран ЕС в рядах ИГ

Об этом сказал глава Европола Роб Уэйнрайт в интервью Би-би-си. При этом он все же предупредил о довольно высокой вероятности нападений отдельных боевиков-джихадистов.

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"Угроза, которую они представляют, включает в себя разнообразные компоненты, и мы должны путем более тесного сотрудничества и обмена информацией определять, кто может представлять наиболее серьезную угрозу", - пояснил Уэйнрайт.

Ранее в пятницу Европол выпустил доклад, в котором говорится о росте риска террористических нападений со стороны боевиков экстремистской группировки "Исламское государство". Эксперты европейского полицейского агентства считают, что по мере того как ИГ терпит поражение на Ближнем Востоке, находящиеся в рядах группировки граждане стран ЕС постараются вернуться домой.

Авторы доклада считают, что несколько джихадистов, возможно, уже попали в Европу и могут совершить такие нападения, как взрывы заминированных автомобилей, похищения и вымогательство.

В то же время Европол отмечает, что нападения на крупные объекты - например, атомные электростанции, - маловероятны.

Эксперты Европола предупреждают также, что некоторые беженцы из Сирии могут быть завербованы исламистами - как по пути в Европу, так и в лагерях беженцев. Причем исламисты могут сотрудничать с местными преступными группировками.

В докладе Европода говорится, что "Исламское государство" может начать планировать и осуществлять теракты в Европе с территории Ливии.