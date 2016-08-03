Европол заподозрил "Исламское государство" в организации миграционного кризиса в ЕС

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters, "на основе имеющейся информации мы пытаемся выяснить, не играет ли "Исламское государство" главную роль в контроле и управлении миграционными потоками, направляющимися в Италию", - рассказал министр юстиции Италии Андреа Орландо.

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По его словам, полицейская служба Евросоюза подозревает, что исламисты наладили доставку мигрантов в Европу за деньги. Кроме того, европейские спецслужбы не исключают, что эмиссары "Исламского государства" ведут работу в лагерях беженцев в Италии.

При этом детали расследования строго засекречены.

По данным Международной организации по миграции, с начала 2016 года более 257 тыс. мигрантов попали в Европу, используя маршрут через Средиземное море. Более 3 тыс. человек утонули.