Европол предупредил о возможных терактах со стороны "Исламского государства"

В докладе Европола, опубликованном 2 декабря, говорится, что в Европе могут находиться несколько десятков человек, которые планируют террористические акты.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Авторы доклада предупреждают: нападения, осуществленные в последние два года во Франции и Бельгии, показывают, что экстремисты могут эффективно планировать сложные атаки. Также возможна тактика использования автомобильных бомб.

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Европол также указал, что предполагаемые террористы сейчас не ограничивают цели своих нападений сотрудниками полиции или военнослужащими. Об этом, отмечают эксперты, свидетельствуют атаки Париже в 2015 году, целью которых были ночной клуб и футбольный стадион.

Напомним,в результате серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года погибли 153 человека. Теракты в аэропорту и в метро Брюсселя в марте унесли жизни 32 человек.