Немецкая контрразведка разоблачила 20 исламистов в Бундесвере - СМИ

17:08, 05 ноября 2016
Мир
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Контрразведка также расследует еще 60 подозрительных случаев.

Полиция в Германии / REUTERS

Немецкая служба военной контрразведки (MAD) разоблачила 20 исламистов в Бундесвере и расследует еще 60 подозрительных случаев, передает Deutsche Welle со ссылкой на источники в спецслужбе.

Издание отмечает, что Бундесвер привлекает исламистов тем, что там можно получить доступ к оружию и научиться обращению с ней, к чему призывает исламистская пропаганда.

По данным источников министр обороны Германии Урсула фон дер Ляєн планирует с июля 2017 года проверять на безопасность каждого желающего стать солдатом немецкой армии.

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Соответствующие консультации, вероятно, состоятся в Бундестаге на следующей неделе. Ожидается проведение дополнительных 20 тысяч таких проверок на год.

Ранее, федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (БФФ, контрразведка ФРГ) с тревогой констатировало попытки радикальных исламистов вербовать новых сторонников среди беженцев.

Глава контрразведки отметил, что правоохранительные органы обратили внимание работников приютов для беженцев на проблему.

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