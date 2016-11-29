РФ обиделась из-за санкций, введенных Канадой против депутатов от оккупированного Крыма

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря посольства в Twitter.

В заявлении сказано, что дипмиссия выражает крайнее разочарование данным шагом канадских властей. «Действуя подобным нелегитимным и иррациональным образом, канадская сторона загоняет себя в порочный круг конфронтации с Россией», - говорится в заявлении.

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"Это, несомненно, негативно повлияет на весь комплекс российско-канадских отношений, которые в последнее время только начали налаживаться", - отмечается в сообщении.

"Российская сторона примет к сведению данный недружественный шаг и будет реагировать на основе взаимности", - заявили в посольстве РФ.

Накануне МИД Канады сообщил, что власти страны расширили список персональных санкций против России, добавив в него 15 человек. Среди новых фигурантов списка оказались шесть депутатов Госдумы от оккупированного Крыма. Ранее в ноябре свои санкционные списки против россиян расширили США и ЕС.