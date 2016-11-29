Канада расширила санкции против России из-за ее действий в Украине
Канада расширила перечень физических и юридических лиц России, в отношении которых действуют персональные санкции.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Канады.
В список добавлены 15 человек, в том числе шесть "депутатов Госдумы РФ", которые были избраны на территории аннексированного Крыма.
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В сообщении МИД Канады отмечается, что санкционный список пополнился "для поддержания необходимого давления на Россию, пока она полностью не выполняет свои международные обязательства в отношении Украины".
Как говорится в сообщении, данные санкции являются ответом на избрание в Госдуму РФ 18 сентября депутатов, проживающих в аннексированном Крыму. "Канада не поддерживает легальность и итоги выборов, проведенных на оккупированном Крымском полуострове, как никогда не признает незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя", - заявили в МИД Канады.
"Данное решение Канады также служит для поддержания эффективности существующих санкций, а главное - для поддержания давления на Россию для выполнения Минских соглашений", - сказано в сообщении.
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Как сообщал УНИАН ранее, 8 ноября Совет Европейского Союза на уровне министров финансов принял новый список официальных лиц Крыма, к которым будут применены санкции за нарушение территориальной целостности Украины.
Известно, что это будут лица, избранные в государственную Думу.
В санкционный список входит 151 физическое лицо и 37 юридических лиц (компаний), в отношении которых действует запрет на поездки в ЕС и замораживание активов на территории Евросоюза в связи с их ролью в аннексии Крыма или поддержке Россией сепаратизма на востоке Украины.
Европейский Союз продлил введенные ранее санкции против России в связи с аннексией Крыма и Севастополя до 24 июня 2017 года.