Обвал на строительстве электростанции в Китае: погибли 40 человек

В восточнокитайской провинции Цянси произошел обвал на строительстве электростанции. Об этом сообщает Синьхуа.

В результате инцидента погибли 40 человек. При этом ранения получили 2 человека.

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Отмечается, что трагедия произошла на электростанции в городском округе Фэнчэн около 7.00 по местному времени (3:00 по Киеву). Обвалилась охладительная башня, которая находится в состоянии строительства.

На месте продолжается спасательная операция. Ранее сообщалось о 22 погибших.