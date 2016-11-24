Обвал на строительстве электростанции в Китае: погибли 40 человек
08:06, 24 ноября 2016Мир
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В результате инцидента 2 человека получили ранения.
Обрушилась охладительная башня на электростанции / russian.news.cn
В восточнокитайской провинции Цянси произошел обвал на строительстве электростанции. Об этом сообщает Синьхуа.
В результате инцидента погибли 40 человек. При этом ранения получили 2 человека.
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Отмечается, что трагедия произошла на электростанции в городском округе Фэнчэн около 7.00 по местному времени (3:00 по Киеву). Обвалилась охладительная башня, которая находится в состоянии строительства.
Сейчас продолжается спасательная операция / russian.news.cn
На месте продолжается спасательная операция. Ранее сообщалось о 22 погибших.
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