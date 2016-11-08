В Китае на электростанции прогремел взрыв, есть погибшие и раненые - СМИ

По меньшей мере два человека погибли и еще девять получили ранения из-за взрыва на ТЭЦ. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает ТАСС.

По предварительным данным, в установке для десульфирования взорвалась емкость с аммиаком.

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На место происшествия прибыли полиция, пожарные, экологи и другие экстренные службы.

Электростанция обеспечивает теплом и энергией 110 предприятий города и жилые районы. Власть устанавливает причины аварии.