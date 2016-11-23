Австралийка оставила в доме без еды и воды 14 кошек, которые съели друг друга (фото, видео)

Австралийский суд предъявил женщине из города Аделаида обвинение в жестоком обращении с животными после того, как она оставила в доме без еды 14 кошек. Об этом пишет Русская служба ВВС.

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Инспекторы обнаружили животных в сентябре 2015 года в доме 43-летней женщины. Один кот был жив, но сильно отощал.

Как отметила старший инспектор Королевского общества по защите животных от жестокого обращения (RSPCA) Адреа Льюис, находка произвела гнетущее впечатление на инспекторов.

"Они часто видят ужасные вещи, но этот случай останется в их памяти надолго. Люди не должны бросать своих животных. Каждый человек обязан заботиться о своих домашних питомцах", - сказала Льюис.

По ее словам, выживший кот был взят на содержание в одну из семей в Аделаиде.

На видео, снятом сотрудниками RSPCA при осмотре видно, что в доме царит беспорядок, повсюду разбросаны экскременты и останки животных.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры.

Судьи назначили нерадивой хозяйке 12-месячный испытательный срок, ей также запрещено заводить домашних животных.