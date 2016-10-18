На Днепропетровщине волонтеры пытаются достроить приют для лошадей до наступления холодов (видео)
19:08, 18 октября 2016Общество
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Со всей страны сюда свозят немощных, старых или просто отбракованных скакунов.
На Днепропетровщине волонтеры пытаются достроить приют для лошадей / скриншот
Об этом сообщает ТСН.
Хоспис для этих животных, который открылся на Днепропетровщине, крайне нуждается в помощи неравнодушных.
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Со всей страны сюда свозят немощных, старых или просто отбракованных скакунов. Конюшню для животных волонтеры строят самостоятельно и боятся, что к холодам не успеют.
На Дніпропетровщині волонтери намагаються добудувати притулок для коней до наступу холодів
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