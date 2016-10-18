На Днепропетровщине волонтеры пытаются достроить приют для лошадей до наступления холодов (видео)

Об этом сообщает ТСН.

Хоспис для этих животных, который открылся на Днепропетровщине, крайне нуждается в помощи неравнодушных.

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Со всей страны сюда свозят немощных, старых или просто отбракованных скакунов. Конюшню для животных волонтеры строят самостоятельно и боятся, что к холодам не успеют.