Меркель заявила о готовности в четвертый раз претендовать на пост канцлера

Об этом Меркель сказала сегодня на пресс-конференции после совещания с руководством Христианско-демократического союза (ХДС), который она возглавляет, передает Deutsche Welle.

Во время выступления Меркель говорила о "временах неопределенности" и выразила надежду, что ее опыт поможет Германии пережить их.

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Она также заявила о желании отработать четыре года нового срока и отстаивать демократические ценности в случае переизбрания.

Канцлер призналась, что долго размышляла над "нетривиальным" решением баллотироваться снова.

Лидером ХДС 62-летняя Меркель является с 2000 года. Ее первый срок на главе немецкого правительства начался в ноябре 2005 года. В случае победы на выборах осенью 2017 года, Меркель станет канцлером ФРГ в четвертый раз.

Несмотря на критику политики Меркель в отношении беженцев, она сохраняет популярность. По данным опроса, проведенного институтом Emnid, 55% немцев выступают за то, чтобы Меркель оставалась главой правительства.

Напомним, ранее эксперт Христианско-демократического союза Норберт Реттген в интервью CNN рассказал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в 2017 году будет баллотироваться на пост канцлера четвертый раз. По его словам, Меркель это «краеугольный камень западной политической концепции».

Также в СМИ появилась информация о намерении побороться за должность главы немецкого правительства у председателя Европарламента Мартина Шульца. Однако позже официальный представитель Шульца опроверг данные сообщения, назвав это "полным бредом".