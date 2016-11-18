У Шульца опровергли намерение баллотироваться на пост канцлера ФРГ

Информацию о желании Шульца бороться за пост канцлера опроверг его официальный представитель, назвав это "полным бредом", сообщает Deutsche Welle.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что председатель Европарламента Мартин Шульц, который считается фаворитом на пост министра иностранных дел Германии, намерен баллотироваться на пост канцлера Германии в 2017 году.

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Глава СДПГ Зигмар Габриэль якобы хотел предложить Шульцу пост главы МИД после того, когда ее покинет Франк-Вальтер Штайнмайер. Однако, по данным источников издания, Шульц не так претендует на кресло главы внешнеполитического ведомства, сколько хочет вступить в борьбу за пост канцлера.