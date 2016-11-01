Нашествие мигрантов в Европу: в Германии хотят запретить "детские браки"
Министр юстиции Германии Гайко Маас предлагает поправки, согласно которым браки, заключенные между несовершеннолетними, будут признаваться незаконными.
Исключение допускается, если паре исполнилось как минимум 16 лет, передает «Радио Свобода».
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Во время выступления 1 ноября Маас отметил, что браки между иностранцами в возрасте 16-17 лет также не будут признаваться действительными, кроме случаев, когда в семье есть дети, или девушка забеременела.
При этом министр не уточнил, имеют ли нововведение отношения к действующему в Германии закону, согласно которому браки между 16-летними разрешены, если есть официальное согласие родителей.
На протяжении последних лет, в связи с наплывом мигрантов в Германию, власть столкнулась с проблемой браков между юношами и девушками, которых в Европе считают подростками.
Точных статистических данных о так называемых «детских браках» нет, но в Министерстве юстиции Германии считают, что речь идет о более чем тысяче таких браков.