Нашествие мигрантов в Европу: в Германии хотят запретить "детские браки"

Исключение допускается, если паре исполнилось как минимум 16 лет, передает «Радио Свобода».

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Во время выступления 1 ноября Маас отметил, что браки между иностранцами в возрасте 16-17 лет также не будут признаваться действительными, кроме случаев, когда в семье есть дети, или девушка забеременела.

При этом министр не уточнил, имеют ли нововведение отношения к действующему в Германии закону, согласно которому браки между 16-летними разрешены, если есть официальное согласие родителей.

На протяжении последних лет, в связи с наплывом мигрантов в Германию, власть столкнулась с проблемой браков между юношами и девушками, которых в Европе считают подростками.

Точных статистических данных о так называемых «детских браках» нет, но в Министерстве юстиции Германии считают, что речь идет о более чем тысяче таких браков.