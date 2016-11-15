Ангела Меркель будет баллотироваться на пост канцлера Германии в четвертый раз – СМИ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в 2017 году будет баллотироваться на пост канцлера четвертый раз. Об этом в интервью CNN эксперт Христианско-демократического союза Норберт Реттген.

По его словам, Меркель это «краеугольный камень западной политической концепции».

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При этом он отметил, что «невозможно полагаться только на одного человека».

«Она полна решимости и готова внести свой вклад в укрепление международного либерального порядка», - сообщил Реттген.

Выборы в парламент Германии состоятся в сентябре 2017 года. На них будут избираться 630 депутатов бундестага и федеральный канцлер страны.