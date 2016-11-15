Сноуден допускает усиление слежки в США после избрания Трампа

Об этом заявил бывший подрядчик Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден, сообщает Дождь со ссылкой на Reuters.

Эдвард Сноуден в 2013 году рассказал о методах электронной слежки американских спецслужб. После этого власти США заявили о том, что ограничат слежку за людьми внутри страны.

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Однако Сноуден в ходе телеконференции, организованной юридическим факультетом университета Буэнос-Айреса, отметил, что эта политика скоро может быть изменена новыми лидерами США, «ценности которых очень отличаются».

Ранее Сноуден заявлял, что «было бы безумием» исключать возможность его экстрадиции из России в США после избрания Дональда Трампа президентом страны.

Сноуден не исключил, между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным есть договоренность на этот счет.