Немецкие спецслужбы подозревают Сноудена в связях с Кремлем

Об этом сообщает Deutsche welle.

"Очень бросается в глаза то, что он опубликовал чисто материалы о сотрудничестве NSA (американская спецслужба - ред.) и BND (немецкая спецслужба - ред.) или о британской спецслужбе GCHQ", - сказал президент BND Герхард Шиндлер изданию Focus.

В то же время президент Федерального ведомства по защите конституции Ханс-Георг Маасен добавил, что "публикация документов спецслужб является попыткой вбить клин между Западной Европой и США".

По словам Маасена, публикации Сноудена рассматриваются поверхностно, люди считают, что целью Сноудена было показать миру, как NSA следит за мировыми политиками. Однако "публикации навредили Германии, США и другим западным странам. Очевидно, что ни одна публикация не касалось таких стран, как Китай или Россия, которые на самом деле являются главными целями разведки NSA", - сказал Маасен.

По словам главы Федерального ведомства по защите конституции, имеются "доказательства того, что Кремль использует любую возможность, чтобы дискредитировать Германию". Зафиксированы попытки дезинформации, шпионажа, манипулирования, пропаганды, подрывной деятельности и влияния на сотрудников парламента. Шиндлер, в свою очередь, добавил, что россияне до сих пор очень успешно проводили так называемые психологические операции, целями которых были Украина, страны Балтии и страны Западной Европы, в том числе и Германия. В частности Шиндлер вспомнил о пресловутых российских троллях, которые действуют в соцсетях.

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Как сообщал УНИАН, американский программист, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден в июне 2013 года начал обнародовать информацию о слежке Агентством национальной безопасности США за информационными системами многих стран мира, что повлекло ряд международных скандалов. Сноуден был заочно обвинен в шпионаже и объявлен в международный розыск. Вскоре он покинул США: сначала бежал в Гонконг, а затем в Россию, где вскоре получил временное политическое убежище. Сейчас проживает в России за пределами Москвы.

Однако осенью 2015 года Сноуден рассказал в интервью ВВС, что хочет вернуться в США и ради этого готов сесть в тюрьму.