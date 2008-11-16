«Маленькой двадцатке» предлагают спасаться от кризиса отдельно от большой

Венесуэла планирует провести в Каракасе встречу в верхах стран Боливарианской инициативы для Америк, а также участников соглашения "Петрокарибе" в противовес финансовому саммиту "двадцатки" в Вашингтоне.

"Мы проведем в Каракасе встречу в верхах маленьких стран, чтобы принять решения по преодолению экономического кризиса, на который уже приглашены президенты Боливии Эво МОРАЛЕС и Никарагуа Даниэль ОРТЕГА", - заявил лидер Венесуэлы Уго ЧАВЕС, выступая на предвыборном митинге Единой социалистической партии Венесуэлы "ЕСПВ", передает РИА «Новости».

У.ЧАВЕС сообщил, что во встрече в верхах также примут участие представители Кубы, Доминиканской Республики, Гондураса и 18 стран Центральной Америки и Карибского бассейна, входящие в соглашение "Петрокарибе", которым Венесуэла поставляет нефть по льготным ценам.

Боливарианская инициатива для Америк "АЛБА" была создана по инициативе кубинского лидера Фиделя КАСТРО и У.ЧАВЕСА в 2004 году в противовес американской инициативе свободной экономической зоны Америк.

Президент Венесуэлы не сообщил сроки проведения альтернативного саммита.

У.ЧАВЕС критически отозвался о встрече глав 20 ведущих развитых и развивающихся стран в Вашингтоне. По его мнению, на финансовом саммите вряд ли будут найдены решения по выходу из мирового финансового кризиса и оказания помощи бедным странам.

Как сообщал УНИАН, вчера в Вашингтоне открылся первый антикризисный саммит лидеров 20-ти наиболее экономически развитых государств (G20). Участники саммита обсудят меры по реформированию мировой финансовой системы и выводу мировой экономики из кризиса.