Китай запустил метеорологический спутник

Китай запустил в космос метеорологический спутник "Юнхай-1". Запуск произошел в 7:14 по местному времени (1:14 по Киеву) с космодрома Цзюцюань, который располагает в провинции Гансю в пустыне Гоби, сообщает РБК со ссылкой на китайские агентство "Синьхуа".

"Спутник на орбиту вывела ракета "Чан чжэн-2D". Это 240-ая миссия для ракеты семейства "Чан чжэн", - говорится в сообщении.

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Разработанный Шанхайской академией космических технологий спутник будет использоваться для наблюдения за атмосферой, морской и космической средами, а также предотвращения бедствий и их последствий. Кроме того, спутник будет выполнять научные эксперименты.

В середине сентября с того же космодрома Китай вывел на расчетную орбиту космическую станцию "Тяньгун-2", которая стала второй для Китая орбитальной станцией.

Первая - "Тяньгун-1" была запущен в 2011 году. В марте 2016 года данные со станции перестали поступать, так как она выработала свой операционный ресурс.