Китай запустил космическую миссию "Шеньчжоу-11" к своей орбитальной лаборатории

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Событие в прямом эфире транслировалось на Центральном телевидении Китая (CCTV).

Космический корабль был запущен ​в 7.30 по местному времени (2.30 по киевскому) с космодрома «Цзюцюань» в провинции Ганьсу с помощью ракеты-носителя Long March-2. В течение месяца экипаж будет находиться на космической лабораторией «Тяньгун-2».

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Как ранее сообщало агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя китайской программы пилотируемых космических полетов У Пин, экипаж корабля состоит из двух космонавтов: 50-летнего командира Цзин Хайпэна и Чэнь Дуна.

Лаборатория «Тяньгун-2» была выведена на расчетную орбиту 15 сентября. Это уже вторая китайская космическая станцией, приспособленная для проживания и работы людей. «Тяньгун-1» был запущен в 2011 году. В марте 2016 года данные со станции перестали поступать, так как она выработала свой операционный ресурс. Сход аппарата в плотные слои атмосферы, где он должен сгореть, ожидается во второй половине 2017 года.