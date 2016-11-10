"Страх и растерянность": СМИ рассказали об опасениях спецслужб передавать Трампу секретную информацию

Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post.

Сотрудники американских спецслужб испытывают «страх неизвестности» перед обязательным посвящением в главные секреты Дональда Трампа, который победил на выборах президента США 8 ноября 2016 года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя спецслужб.

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«Я буду работать сегодня затаив дыхание, почти охваченный страхом», - рассказал один из чиновников. «Мы не знаем, что будет происходить в ближайшие четыре года и даже в ближайшие месяцы», - уточнил он.

В ближайшее время высокопоставленные сотрудники разведки должны провести брифинги для Трампа, на которых ему сообщат самые секретные сведения, доступные только высшим руководителям страны, включая информацию о террористических группах, перехваченных сообщениях мировых лидеров, результаты, полученные со спутников и другую информацию.