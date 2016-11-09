Кто займет ключевые посты в администрации Трампа: The Wall Street Journal узнал имена кандидатов

Об этом сообщили два источника в команде Трампа, передает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

По их словам, на пост генерального прокурора обсуждается кандидатура губернатора Нью-Джерси Крис Кристи, который сейчас является высокопоставленным советником Трампа. На эту же должность рассматривается губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон.

"Ядро администрации Трампа" могут сформировать бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, а также экс-спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич. Газета не поясняет, какие должности они могут занять. На пост министра здравоохранения и социальных служб США рассматривается кандидатура республиканца Бена Карсона и губернатора штата Луизиана Бобби Джиндла, утверждают источники газеты.

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Бывший губернатор штата Юта Майк Левитт пояснил, что формирование команды сейчас является приоритетной задачей. WSJ отмечает, что в первые дни после инаугурации, которая состоится 20 января 2017 года, Трамп намерен объявить о выходе США из Транстихоокеанского партнерства и возобновить Соглашение о свободной торговле.

Гингрич в беседе с WSJ подчеркнул, что в первые 100 дней президентства Трамп собирается сфокусироваться на проведении от трех до пяти реформ, в том числе осуществлять контроль на границе с Мексикой.

Как сообщал УНИАН, выборы президента США состоялись 8 ноября. Днем 9 ноября были озвучены результаты, согласно которым за Трампа отдали 289 голосов выборщиков при необходимых 270. Его соперница Хиллари Клинтон получила 218 голосов избирателей.