В Германии ответили на требование Анкары по безвизовому режиму

Об этом заявил вице-канцлер и председатель Социал-демократической партии Зигмар Габриэль, передает украинская редакция "Немецкой волны". "Это зависит от Турции, будет безвизовый режим или нет", - отметил немецкий политик.

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По его словам, для визовой либерализации Турция должна соответствовать стандартам ЕС, но пока это не так. "Ни при каких обстоятельствах Германия или Европа не должны допускать шантажа в свой адрес", - подчеркнул вице-канцлер.

Напомним, накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара может признать соглашение с ЕС по преодолению кризиса беженцев недействительным, если гражданам Турции не отменят визовый режим. По утверждению Чавушоглу, это "не угроза", однако он заявил о решимости официальной Анкары.

В то же время Зигмар Габриэль приветствовал решение Конституционного суда Германии запретить трансляцию в прямом эфире обращения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к своим сторонникам, которые собрались на демонстрацию в Кельне. По словам чиновника, Германия будет противостоять переносу на ее землю внутритурецких конфликтов.