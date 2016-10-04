Эрдоган раскритиковал ООН, назвав ее "бременем для человечества"

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Hurriyet Daily News.

"Совет Безопасности ООН был создан для гарантии прав человека и искоренения несправедливости, но сегодня он не может выполнять эти обязанности", - сказал Эрдоган.

Кроме того, он отметил, что нет ни одного мусульманского государства-члена Совета Безопасности ООН.

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Эрдоган предложил ликвидировать временное членство в СБ ООН и увеличить число постоянных членов с 10 до 20, чтобы все 193 страны занимали эти места по очереди.

Как сообщал УНИАН, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к Европейскому Союзу с требованием окончательно решить вопрос о вступлении его страны в сообщество.