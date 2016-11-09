Клинтон решила выступить с речью после поражения на выборах

Об этом сообщает издание «Daily mail».

Отмечается, что Клинтон будет выступать недалеко от того места, где она планировала вечеринку по поводу ночи выборов.

Клинтон будет говорить лишь 30 минут – до того времени, когда откроется Нью-Йоркская фондовая биржа, где наблюдается обвал после новости о победе Трампа.

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Как сообщал УНИАН, Хиллари Клинтон решила не выступать в своей штаб-квартире накануне вечером.

Напомним, по предварительным данным, на выборах президента США победил кандидат от Республиканской партии Трамп.