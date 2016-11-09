Клинтон решила выступить с речью после поражения на выборах
16:33, 09 ноября 2016Мир
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Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон после поражения на выборах решила выступить перед журналистами из отеля в Нью-Йорке в 10.30 по местному времени (17:30 по Киеву).
Хиллари Клинтон / REUTERS
Об этом сообщает издание «Daily mail».
Отмечается, что Клинтон будет выступать недалеко от того места, где она планировала вечеринку по поводу ночи выборов.
Клинтон будет говорить лишь 30 минут – до того времени, когда откроется Нью-Йоркская фондовая биржа, где наблюдается обвал после новости о победе Трампа.
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Как сообщал УНИАН, Хиллари Клинтон решила не выступать в своей штаб-квартире накануне вечером.
Напомним, по предварительным данным, на выборах президента США победил кандидат от Республиканской партии Трамп.
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